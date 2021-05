Il Commissario Montalbano: chi è l’attrice Ilenia Maccarrone (Di martedì 18 maggio 2021) Il Commissario Montalbano, Ilenia Maccarrone è la protagonista femminile di un episodio della serie tv in onda su Rai1. Il Commissario Montalbano, chi è Ilenia Maccarrone l’attrice protagonista in un episodio della fictionl’attrice Ilenia Maccarrone ha interpretato il ruolo di Angela nella serie tv in onda su Rai1, la giovane attrice siciliana è nata a Giarre per poi crescere professionalmente a Riposto. Il suo personaggio è un’infermiera che lavora nell’ospedale in cui verrà ricoverato Fazio, il braccio destro del protagonista. L’infermiera si imbatterà nella figura del protagonista. Lo aiuterà nella ricerca della stanza di Fazio, da quel momento in poi i due si ... Leggi su ck12 (Di martedì 18 maggio 2021) Ilè la protagonista femminile di un episodio della serie tv in onda su Rai1. Il, chi èprotagonista in un episodio della fictionha interpretato il ruolo di Angela nella serie tv in onda su Rai1, la giovane attrice siciliana è nata a Giarre per poi crescere professionalmente a Riposto. Il suo personaggio è un’infermiera che lavora nell’ospedale in cui verrà ricoverato Fazio, il braccio destro del protagonista. L’infermiera si imbatterà nella figura del protagonista. Lo aiuterà nella ricerca della stanza di Fazio, da quel momento in poi i due si ...

