Genova | traffico in tilt a causa di una fuga di gas

(Di martedì 18 maggio 2021) Ieri pomeriggio, a, è stata chiusa la sopraelevata per unadi gas e perdita d’acqua nel cantiere alla Fiera, dove dal 21 gennaio sono aperti i cantieri per la riqualificazione del palasport e delle demolizioni dei padiglioni C, D ed F della nell’ambito del Waterfront Levante. Adei danno alle tubature è stata chiusa la sopraelevata diLa sopraelevata chiusa hato non pochi problemi agli automobilisti visto che collega il quartiere della Foce al casello autostradale diOvest. A percorrerla sono circa 80.000 veicoli al giorno. I disagi dovuti alla chiusura hannoto danni alla viabilità ordinaria dicon ripercussioni importanti anche sulin A10 e A7. Il ...

Advertising

TrafficoA : A7 - Genova Bolzaneto-Busalla - Traffico Rallentato A7 milano-Serravalle-genova Traffico Rallentato tra Genova Bolzaneto e Busa... - CCISS_Ministero : A7 Milano-Genova traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Genova Bolzaneto (Km 125,8) e A7 Allaccia… - CCISS_Ministero : A7 Milano-Genova traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Genova Bolzaneto (Km 125,8) e A7 Svincolo Busalla (… - TrafficoA : A12 - Genova Nervi-Recco - Traffico Rallentato A12 genova-Rosignano marittimo Traffico Rallentato tra Genova Nervi e Recco per ... - TrafficoA : A7 - Genova Bolzaneto-Allacciamento A7/A12 - Traffico Rallentato A7 milano-Serravalle-genova Traffico Rallentato tra Genova Bol... -

Ultime Notizie dalla rete : Genova traffico

Sulla A10 in direzionecoda traAeroporto e Bivio A10/A7 Milano -perintenso. Sulla A7 milano - Serravalle -in direzione Milano coda tra Bivio A7/A10- ...- Ritorno alla normalità per ilin zona Fiera ae pericolo tenuto al momento sotto controllo per abitanti e per chi gravita nella zona della Foce dopo che per la segnalazione di una fuga di gas la viabilità è stata ...Da Caselle a Malpensa, da Genova a Levaldigi: nel 2020 il numero di passeggeri è crollato in tutti gli scali. Si guarda alla ripresa anche se i singoli nodi della rete infrastrutturale sono pensati pe ...GENOVA - Una fuga di gas alla Fiera di Genova ha costretto per oltre due ore la chiusura totale della Sopraelevata in entrambe le direzioni. Per ragione di sicurezza cinque persone sono state fatte al ...