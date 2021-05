Gender a scuola | nel Lazio parte l’indottrinamento

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 18 maggio 2021) Non hanno ancora approvato il ddl Zan, ma forse non ce ne sarà neppure bisogno. Domenica se ne sono usciti con l’uomo incinto de L’Espresso, oggi con le nuovissime linee guida per unaa prova di bimbi transessuali. Le chiamano “buone pratiche”, “misure per il gruppo classe”, strumenti per far sì che tutti gli studenti possano “apprendere” sentendosi “al sicuro”. Eppure dietro si cela (e non è neppure troppo nascosto) il tentativo di sostenere la “revolution”, il “superamento del binarismo sessuale” in favore di una “infinita varietà di forme, dimensioni e tonalità” di genere. In pratica una fluidità sessuale assoluta: oggi sono così, domani cosà, dopodomani chissà. Nei giorni scorsi l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini, insieme all’Associazionelens e Agedo, ha messo a punto delle linee guida per le scuole ...