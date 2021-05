Fiorentina, Commisso: “Vlahovic? L’intenzione è tenerlo e accontentarlo”. E su Gattuso… (Di martedì 18 maggio 2021) Parola a Rocco Commisso.Dal centro sportivo, alle voci su Gattuso, al rinnovo di Vlahovic: sono diversi i temi trattati dal presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, tornato a parlare dal cantiere per la costruzione del Viola Park ma anche di svariati altri temi caldi in casa gigliata."Gattuso in panchina? Oggi parliamo del Centro Sportivo (ride). Quando si saprà qualcosa sulla programmazione? Quando sarà il momento giusto e lo saprò anche io. Può darsi un giorno o tra un mese".Su Mancini e l'Italia: "Ieri sera gli ho mandato un messaggio, perché suo figlio lavora qui con noi. Mi sono congratulato con lui, tiferò sempre per l'Italia. Sarebbe un bel modello cui ispirarsi, ma nella vita non faccio promesse che non posso mantenere: l'unica cosa che assicuro è che la Fiorentina non fallirà mai. Abbiamo ... Leggi su mediagol (Di martedì 18 maggio 2021) Parola a Rocco.Dal centro sportivo, alle voci su Gattuso, al rinnovo di: sono diversi i temi trattati dal presidente della, Rocco, tornato a parlare dal cantiere per la costruzione del Viola Park ma anche di svariati altri temi caldi in casa gigliata."Gattuso in panchina? Oggi parliamo del Centro Sportivo (ride). Quando si saprà qualcosa sulla programmazione? Quando sarà il momento giusto e lo saprò anche io. Può darsi un giorno o tra un mese".Su Mancini e l'Italia: "Ieri sera gli ho mandato un messaggio, perché suo figlio lavora qui con noi. Mi sono congratulato con lui, tiferò sempre per l'Italia. Sarebbe un bel modello cui ispirarsi, ma nella vita non faccio promesse che non posso mantenere: l'unica cosa che assicuro è che lanon fallirà mai. Abbiamo ...

