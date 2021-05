Covid manager, cos’è e cosa fa (Di martedì 18 maggio 2021) Chi è e cosa fa il Covid manager, la nuova figura professionale che dal 15 giugno troveremo ai ricevimenti e alle feste dopo le cerimonie. Il nuovo decreto riaperture fissa la data per la ripresa dei festeggiamenti dopo le cerimonie, quindi dopo i matrimoni ad esempio. Dal prossimo 15 giugno sarà possibile tenere ricevimenti per festeggiare con amici e parenti. Le regole ovviamente sono rigide ma dovranno essere rispettate. Anzi, viene introdotta una nuova figura che sarà obbligatoria. Si tratta del Covid manager, incaricato di controllare che vengano rispettate le regole e le norme anti-Covid. Ma esattamente chi è e cosa fa? cos’è il Covid manager e cosa fa Nel nuovo decreto riaperture, nella ... Leggi su newsmondo (Di martedì 18 maggio 2021) Chi è efa il, la nuova figura professionale che dal 15 giugno troveremo ai ricevimenti e alle feste dopo le cerimonie. Il nuovo decreto riaperture fissa la data per la ripresa dei festeggiamenti dopo le cerimonie, quindi dopo i matrimoni ad esempio. Dal prossimo 15 giugno sarà possibile tenere ricevimenti per festeggiare con amici e parenti. Le regole ovviamente sono rigide ma dovranno essere rispettate. Anzi, viene introdotta una nuova figura che sarà obbligatoria. Si tratta del, incaricato di controllare che vengano rispettate le regole e le norme anti-. Ma esattamente chi è efa?ilfa Nel nuovo decreto riaperture, nella ...

