Coni: Malagò, 'felice per la chiamata di Draghi, ci vedremo presto' (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Particolarmente felice della chiamata del presidente Draghi. Mi ha contattato 24 ore dopo l'elezione, proprio per questo è stata una cosa particolarmente apprezzata. Ci vedremo presto”. Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della presentazione del libro ‘L'Ossessione di un Sogno' di Carlo Molfetta al salone d'Onore del Coni, alla sua prima uscita pubblica dopo la rielezione di giovedì scorso, in merito alle congratulazione del presidente della Repubblica Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Roma, 18 mag. - (Adnkronos) - "Particolarmentedelladel presidente. Mi ha contattato 24 ore dopo l'elezione, proprio per questo è stata una cosa particolarmente apprezzata. Ci”. Lo dice il presidente del, Giovanni, a margine della presentazione del libro ‘L'Ossessione di un Sogno' di Carlo Molfetta al salone d'Onore del, alla sua prima uscita pubblica dopo la rielezione di giovedì scorso, in merito alle congratulazione del presidente della Repubblica Mario

virginiaraggi : Congratulazioni a Giovanni Malagò, confermato presidente del Coni. Lo sport deve ripartire e Roma farà la sua parte… - ADeLaurentiis : Complimenti all'amico Giovanni Malagò trionfalmente rieletto per la terza volta Presidente del CONI. Buon lavoro Giovanni! #ADL - fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Il regno di Giovanni #Malagò continua: altri 4 anni a capo del #Coni. Grazie al renziano Lotti… - TV7Benevento : Coni: Malagò, 'felice per la chiamata di Draghi, ci vedremo presto'... - doyaksec : #Coni in onore al rinnovato presidente #Malago: niente è quello che sembra -

Ultime Notizie dalla rete : Coni Malagò Olimpiadi Tokyo 2020, Malagò: 'C'è tanta attesa, ne vedremo delle belle' Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò in un'intervista a Radio Confapi . ' Siamo a due mesi dalla partenza e ci sono complessità da gestire e da affrontare, ma c'è grande attesa e ...

Silvia Salis: "Il mio impegno per lo sport" Tutta la responsabilità l'ho avvertita quando il presidente Malagò ha detto di cercare me quando ... Quattro anni da consigliere FIDAL e CONI. Esperienze dirigenziali con lo spirito di chi è stato ...

