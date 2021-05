Casoria | è morto Gianluca Coppola | il 27enne ferito a colpi di pistola per gelosia un mese fa

(Di martedì 18 maggio 2021) Non ce l’ha fatta, ilricoverato in rianimazione al Cardarelli dopo essere statodiperl’8 aprile scorso a, il giovane di 27 anni,dil’8 aprile scorso a(Napoli) per motivi diquesta notte all’

Gianluca Coppola, il 27enne ferito a colpi di pistola l' 8 aprile scorso a Casoria è morto questa notte all' ospedale 'Cardarelli' di Napoli: il giovane era ricoverato in rianimazione dopo l' intervento chirurgico subito per l' estrazione dei proiettili esplosigli contro da ... dopo 50 giorni trascorsi in rianimazione al Cardarelli Gianluca Coppola, il ventisettenne di, ... L'8 aprile scorso Gianluca e il suo assassino si erano incrociati in un bar di, finendo ...