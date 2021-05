Cartastràccia, Franco Battiato: in volo tra Guénon, Evola e Gurdjieff (Di martedì 18 maggio 2021) Cartastràccia, il libraio di Altaforte racconta Franco Battiato Milano, 23 mar – Il tormentone caratterizza le nostre vite per questo abbiamo bisogno, come insegna il Festival di Sanremo 2021, di mettere nelle nostre orecchie “un po’ di musica leggera” perché l’uomo, fondamentalmente, ha voglia di niente. Il 23 marzo 1945 a Jonia, comune nel catanese che oggi si chiama Riposto, nacque Franco Battiato. Maestro in note cavalcatore del niente di questo tempo e desideroso di insegnarci che “gli esseri umani possono fare tutto anche volare”, in un lavoro continuo che lascia emergere la mente sottile. La sua routine parla per lui, sveglia tra le 3:30 e le 4:00 e un’ora e mezza, a volte due ore, di non meditazione spingendosi poi fino ad albeggiare. Prospettiva Nevski privilegiata dove il mentore, che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 18 maggio 2021), il libraio di Altaforte raccontaMilano, 23 mar – Il tormentone caratterizza le nostre vite per questo abbiamo bisogno, come insegna il Festival di Sanremo 2021, di mettere nelle nostre orecchie “un po’ di musica leggera” perché l’uomo, fondamentalmente, ha voglia di niente. Il 23 marzo 1945 a Jonia, comune nel catanese che oggi si chiama Riposto, nacque. Maestro in note cavalcatore del niente di questo tempo e desideroso di insegnarci che “gli esseri umani possono fare tutto anche volare”, in un lavoro continuo che lascia emergere la mente sottile. La sua routine parla per lui, sveglia tra le 3:30 e le 4:00 e un’ora e mezza, a volte due ore, di non meditazione spingendosi poi fino ad albeggiare. Prospettiva Nevski privilegiata dove il mentore, che ...

