Camerieri e stagionali, i lavoratori che non si trovano più dopo la pandemia (Di martedì 18 maggio 2021) Il cartello è uguale in tutta Italia: «Cercansi camerieri, baristi e cuochi». La pandemia ha creato disoccupazione, ma anche mancanza di personale. Sì, ci sono settori che non trovano più addetti: dai ristoranti agli alberghi. È il settore del turismo e dell'ospitalità il più colpito, in particolare per i lavoratori stagionali.

