Calciomercato Inter | erede Conte dalla Serie A | Con lui un top player

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - ale13_spino : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte e #Marotta verso l’incontro con #Zhang: vogliono una squadra competitiva, pensano all’addio [@steagresti] http… - salda__ : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte e #Marotta verso l’incontro con #Zhang: vogliono una squadra competitiva, pensano all’addio [@steagresti] http… - 86_longo : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte e #Marotta verso l’incontro con #Zhang: vogliono una squadra competitiva, pensano all’addio [@steagresti] http… - cmdotcom : #Inter, #Conte e #Marotta verso l’incontro con #Zhang: vogliono una squadra competitiva, pensano all’addio [… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Molti di più della seconda, l'a quota 149 milioni. Pazzesco notare come l'Atalanta, avversaria domani sera dei bianconeri nella finale di Coppa Italia e che in classifica sta davanti alla Juve, ...Perchè i nerazzurri vanno il doppio e la Juve arriva da una match duro e a lungo giocato in dieci (espulso Bentancur con l'). Vado con la doppia 1X. Anche se a gennaio Pirlo ha vinto la ...Vincenzo Morabito, operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma: “Ranieri dopo Gattuso? Ranieri ha dimostrato di saper gestir ...Dalla Spagna arrivano notizie sul futuro di Lautaro Martinez nella prossima stagione tra permanenza e interesse delle big ...