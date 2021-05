Calcio | Commisso ' Vogliamo tenere Vlahovic | conti Fiorentina ok'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Commisso

Lo pensavo io e lo pensavano tutti - ha aggiunto- . Mi dispiace per i risultati che non sono arrivati, vediamo intanto cosa facciamo a Crotone, c'è la possibilità di arrivare 11° o 12esimi, ...Non a caso alla Lazio non arriva la firma tanto attesa del tecnico piacentino, mentre il patto di Ringhio converrebbe fatalmente sospeso in caso di chiamata da Torino. Nel calderone ...Le parole di Rocco Commisso. Rocco Commisso a margine della sua visita al cantiere del Viola Park ha risposto alle domande dei giornalisti, anche se non a tutte. "Gattuso in panch ...Il futuro di Gennaro Gattuso resta tutto da definire. Dato ormai per certo il suo addio al Napoli a causa dei dissapori con il presidente De ...