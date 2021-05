Baudo ricorda Battiato | Battiato non è stato un paroliere e un musicista raffinato | è stato un poeta

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 18 maggio 2021) “Sono davvero scosso da questa notizia, Franco era un amico e un grande artista.era un personaggio unico, coltissimo, delicato. Non èune un, èun. Ha raccontato anche la nostra Sicilia, in maniera critica, aveva questa casa sull’Etna a Milo, non lontano da quella di Lucio Dalla, un altro grandissimo, cui cui avevano un rapporto di stima”. E’ il commento di Pippo, interpellato dall’AGI, sulla scomparsa di Franco. Come il cantautore, anche il decano dei presentatori della tv italiana è originario della provincia di Catania.aveva da poco compiuto 76 ...