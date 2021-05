"Battiato era uno sciamano, un mistico amante della vita". Intervista a Pietrangelo Buttafuoco (Di martedì 18 maggio 2021) “Sapevamo che stava male, ma è un dolore, perché parafrasando Segnali di vita è un pezzo di vita che se ne va con lui. Resta la fragranza, l’essenza, l’assenza che si fa presenza”. Raggiungiamo Pietrangelo Buttafuoco al telefono. Giornalista, scrittore, conterraneo, amico e grande estimatore di Franco Battiato, è in viaggio verso la sua terra, che è anche quella del grande cantautore scomparso questa mattina all’età di 76 anni, per salutarlo. “Preferisco parlare dell’artista, più che dell’amico”, ci dice subito, perché “certe personalità hanno un’impronta e una potenza tale d’arte da essere presente nella vita di un’epoca, di tante generazioni. Sarebbe come mettersi davanti a qualcun altro”. Ci racconta, nel corso della lunga e commossa conversazione, del grande ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) “Sapevamo che stava male, ma è un dolore, perché parafrasando Segnali diè un pezzo diche se ne va con lui. Resta la fragranza, l’essenza, l’assenza che si fa presenza”. Raggiungiamoal telefono. Giornalista, scrittore, conterraneo, amico e grande estimatore di Franco, è in viaggio verso la sua terra, che è anche quella del grande cantautore scomparso questa mattina all’età di 76 anni, per salutarlo. “Preferisco parlare dell’artista, più che dell’amico”, ci dice subito, perché “certe personalità hanno un’impronta e una potenza tale d’arte da essere presente nelladi un’epoca, di tante generazioni. Sarebbe come mettersi davanti a qualcun altro”. Ci racconta, nel corsolunga e commossa conversazione, del grande ...

Advertising

Radio1Rai : Si è spento stamattina il cantautore siciliano Franco #Battiato. Era malato da tempo. Aveva 76 anni - Corriere : Franco Battiato, gli ultimi giorni: «Si è spento lentamente, nelle ultime ore non c’era più» - fanpage : “Ero preparato alla sua morte, da tempo era alimentato con un sondino”. Gli è stato vicino fino all’ultimo respiro.… - perfectderavin : RT @_CarlaQ_: Poco tempo dopo il terremoto, quando ci tolsero dalle tende e ci sistemarono in una sede universitaria provvisoria, venne a f… - sblendorio56 : @CucchiRiccardo Dopo Battisti De Andre ora Battiato per me è finita un era ?? -