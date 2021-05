Barbara d’Urso, il ricordo in diretta commuove: lacrime a Pomeriggio Cinque (Di martedì 18 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Barbara d’Urso, il ricordo nello studio di Pomeriggio Cinque la fa emozionare: “Rappresenta l’amore anche per sé stessi”. Barbara d’Urso, il ricordo nello studio di Pomeriggio Cinque fa emozionare tutti: le lacrime in diretta sono impossibili da trattenere. Oggi, 18 maggio, è una giornata molto particolare per tutti, soprattutto per gli artisti che hanno avuto Leggi su youmovies (Di martedì 18 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ilnello studio dila fa emozionare: “Rappresenta l’amore anche per sé stessi”., ilnello studio difa emozionare tutti: leinsono impossibili da trattenere. Oggi, 18 maggio, è una giornata molto particolare per tutti, soprattutto per gli artisti che hanno avuto

Advertising

GabriTassinari : @GinevraCardinal non ti preoccupare organizzeremo un intera puntata a ' chi l'ha vista '...magari anche una capatina da Barbara d'Urso. - LoveGagaEver : @LMonstersITA La cover dell'iphone 11 con l'iphone 10, occhiali fantastici, outfit stile Barbara D'Urso. Come fai a non amarla - terrinsalamoia : Cambio canale mi ritrovo su canale cinque e Barbara D’Urso sta parlando dei gioielli di Marina Ripa Di Meana litiga… - Si_ly13 : @thenightwe2met L ho beccato da barbara d urso.. Adesso stanno mostrando la casa del ex del papà - carmelitamylife : non Barbara d’Urso che ogni volta cita DË DJÊI DJRÎMÆR #Pomeriggio5 @pomeriggio5 -

Ultime Notizie dalla rete : Barbara d’Urso Mara Venier, frecciatina a Barbara D'Urso? Cosa ha postato nelle stories dopo gli ascolti di Domenica In Il Messaggero