BALDINI | UN TRIS D’ORO

(Di martedì 18 maggio 2021) Il Cittadella sogna la seconda finale playoff per la Serie A, dopo quella sfortunata e clamorosa di 2 anni fa persa agli ultimi istanti contro il Verona. I veneti, dopo aver eliminato il Brescia, hanno regolato all’andata della semifinale il favorito Monza di Berlusconi, Boateng e Balotelli. Un 3-0 secco, che costringe ora i brianzoli ad una autentica impresa al ritorno per accedere alla finale. Protagonista assoluto della serata è stato Enrico, autore della tripletta che ha steso il Monza. Classe 1996,è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha vinto un Torneo di Viareggio e una Coppa Italia Primavera. La punta ha esordito anche con la prima squadra nerazzurra, l’11 dicembre 2014, nella partita di Europa League pareggiata per 0-0 contro il Qaraba?. Terminata l’esperienza con la Primavera, ha iniziato il giro di prestiti ...

di Fabio Belli) DIRETTA/ Cittadella Monza (risultato finale 3 - 0) streaming: tripletta di! ... Risultati Serie B/ Diretta gol live score playoff:Cittadella, via a Venezia! COLPISCE FORTE! ...Nel finale di gara arriva il: cross insidioso di Donnarumma da sinistra, Di Gregorio respinge male e ancorasottomisura deposita la palla in rete. Il Cittadella dopo questo successo ...