Alla Lega non sta bene se nelle scuole del Lazio gli studenti trans avranno un bagno per loro (Di martedì 18 maggio 2021) La Lega sembra avere le idee confuse quando ha diramato un comunicato con il claim a effetto che recita: “Giù le mani dai bambini e dagli adolescenti del Lazio”. Il partito di Matteo Salvini, ancora una volta, si distingue per le sue posizioni anti-inclusive e attacca la Regione Lazio (con tanto di lettera inviata al Ministero dell’Istruzione) che ieri – in occasione della giornata internazionale contro l’omotransfobia – ha stilato alcune regole valide per le scuole della Regione. Tra queste c’è anche quella dei bagni per studenti trans all’interno dei vari istituti sparsi sul territorio. Bagni per studenti trans nelle scuole del Lazio, ma la Lega protesta L’attacco ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) Lasembra avere le idee confuse quando ha diramato un comunicato con il claim a effetto che recita: “Giù le mani dai bambini e dagli adolescenti del”. Il partito di Matteo Salvini, ancora una volta, si distingue per le sue posizioni anti-inclusive e attacca la Regione(con tanto di lettera inviata al Ministero dell’Istruzione) che ieri – in occasione della giornata internazionale contro l’omofobia – ha stilato alcune regole valide per ledella Regione. Tra queste c’è anche quella dei bagni perall’interno dei vari istituti sparsi sul territorio. Bagni perdel, ma laprotesta L’attacco ...

Advertising

LegaSalvini : ??#AnnaBonfrisco: grazie alla #Lega da domani il coprifuoco è spostato alle 23. Ma non basta, il coprifuoco deve ess… - Lega_B : ??? Vince il @VeneziaFC_IT grazie alla rete di #Forte. La squadra di #Zanetti autrice di un'ottima Il partita, affro… - LegaSalvini : ??#StefanoLocatelli: mentre Letta e il PD si inventavano l’attacco quotidiano a Matteo Salvini e alla Lega noi erava… - phildancefc : RT @Lucaaaa01: Ormai non si usa più dire: 'sei passato dalla padella alla brace'. Ora si dice: 'sei passato dalla Lega a Fratelli d'Italia'. - Carmela_oltre : RT @ManuelaBellipan: È Vecchione che ha nominato Conte, non il contrario! La rete che abbraccia Bannon e lo IOR, vicina alla Link Campus U… -