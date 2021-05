Wta Parma 2021, Pigato sconfitta da Williams in due set (Di lunedì 17 maggio 2021) Serena Williams batte la giovanissima Lisa Pigato in due set (6-3, 6-2) nel primo turno nel torneo Wta Parma 2021. Match di grande personalità della classe 2003 azzurra che parte alla grande ottenendo subito un break, ma viene successivamente raggiunta e sorpassata dalla statunitense. Grandi emozioni per Lisa, che riesce a vincere cinque ottimi game contro la numero 8 al mondo. LA PARTITA – Parte forte la giovane azzurra, che strappa subito il servizio a Williams nel primo game del primo set (1-0). Controbreak immediato di Williams (1-1) che lascia a zero l’avversaria nel secondo gioco e allunga nei successivi game ottenendo un altro break nel quarto (3-1). Pigato tiene bene il servizio nella parte finale del parziale, ma il distacco dall’avversaria è troppo grande e ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Serenabatte la giovanissima Lisain due set (6-3, 6-2) nel primo turno nel torneo Wta. Match di grande personalità della classe 2003 azzurra che parte alla grande ottenendo subito un break, ma viene successivamente raggiunta e sorpassata dalla statunitense. Grandi emozioni per Lisa, che riesce a vincere cinque ottimi game contro la numero 8 al mondo. LA PARTITA – Parte forte la giovane azzurra, che strappa subito il servizio anel primo game del primo set (1-0). Controbreak immediato di(1-1) che lascia a zero l’avversaria nel secondo gioco e allunga nei successivi game ottenendo un altro break nel quarto (3-1).tiene bene il servizio nella parte finale del parziale, ma il distacco dall’avversaria è troppo grande e ...

