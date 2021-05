Vuelta a Andalucia 2021 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo ben tre mesi di rinvio, la 67esima edizione dellaè pronta a prendere il via domani, martedì 18 maggio, per una cinque giorni di gara molto intensa, che culminerà sabato 22 col traguardo di Pulpí. Dunque non solo Giro d’Italia in questi giorni di metà maggio, dove un folto gruppo di big del movimento ciclistico internazionale ha scelto la Spagna prima di focalizzarsi sugli altri appuntamenti decisivi della stagione, che culmineranno col Tour de France e le Olimpiadi di Tokyo. Saranno 16 le formazioni al via della breve corsa a tappe iberica. Il tutto per un buon parterre che, tra l’altro, presenta ben nove team World Tour, compresa l’Astana-Premier Tech, ossia la squadra del vincitore uscente Jakob Fuglsang, che però non prenderà parte alla rassegna per difendere il proprio titolo. A completare lo schieramento ci saranno anche ...