Usa, donna accoltella i figlioletti e scrive al compagno: “C’è sangue in casa ma non preoccuparti” (Di lunedì 17 maggio 2021) “C’è sangue in casa, ma non preoccuparti”, questo l’allarmante messaggio che una donna di 35 anni, Sarah Whitney Ganoe, ha inviato al suo compagno subito dopo avere accoltellato i suoi due bambini. E’ successo questa notte (ora Italiana) in Virginia. La donna ha accoltellato a morte il figlio più piccolo, un neonato di soli 10 mesi, e ferito molto gravemente la figlia più grande, di 8 anni. La donna ha chiamato il numero di emergenza, e la polizia ha raccontato di aver raccolto la chiamata di una “donna in difficoltà”. Arrivati nell’appartamento si sono resi conto dell’orribile tragedia che si era consumata. La bambina è stata accoltellata più di 50 volte, e il piccolo altrettante. Risparmiando i ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 17 maggio 2021) “C’èin, ma non”, questo l’allarmante messaggio che unadi 35 anni, Sarah Whitney Ganoe, ha inviato al suosubito dopo avereto i suoi due bambini. E’ successo questa notte (ora Italiana) in Virginia. Lahato a morte il figlio più piccolo, un neonato di soli 10 mesi, e ferito molto gravemente la figlia più grande, di 8 anni. Laha chiamato il numero di emergenza, e la polizia ha raccontato di aver raccolto la chiamata di una “in difficoltà”. Arrivati nell’appartamento si sono resi conto dell’orribile tragedia che si era consumata. La bambina è statata più di 50 volte, e il piccolo altrettante. Risparmiando i ...

