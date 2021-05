Un italiano su cinque non andrà in vacanza, crollano i consumi. L’incertezza impedisce la ripresa (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag – Crollo dei consumi e il 20% degli italiani che ha già deciso che non andrà in vacanza: le restrizioni e le chiusure imposte per combattere la pandemia, unitamente alL’incertezza sulle date delle riaperture pesano sull’economia italiana. A lanciare l’allarme è un rapporto Confcommercio-Censis sull’impatto della pandemia, che evidenzia inoltre come i pessimisti continuano a prevalere sugli ottimisti. Crollo dei consumi: -1.831 euro a testa nel 2020 Un crollo dei consumi pari a 1.831 euro a testa nel 2020, con un aumento del risparmio di 82 miliardi è l’effetto delL’incertezza provocata da chiusure e restrizioni anti-coronavirus. Numeri che si spiegano ovviamente a causa della perdita di reddito, dell’aumento delL’incertezza e ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag – Crollo deie il 20% degli italiani che ha già deciso che nonin: le restrizioni e le chiusure imposte per combattere la pandemia, unitamente alsulle date delle riaperture pesano sull’economia italiana. A lanciare l’allarme è un rapporto Confcommercio-Censis sull’impatto della pandemia, che evidenzia inoltre come i pessimisti continuano a prevalere sugli ottimisti. Crollo dei: -1.831 euro a testa nel 2020 Un crollo deipari a 1.831 euro a testa nel 2020, con un aumento del risparmio di 82 miliardi è l’effetto delprovocata da chiusure e restrizioni anti-coronavirus. Numeri che si spiegano ovviamente a causa della perdita di reddito, dell’aumento dele ...

