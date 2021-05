Trattamento patologie infiammatorie e dolore cronico | summit il 12 giugno

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 17 maggio 2021) Gli specialisti di tutto il mondo a confronto sul ruolo rivoluzionario delle proresolvine. Appuntamento online per professionisti sabato 12dalle 14.00 alle 18.30, iscrizione gratuita Il numero di pazienti conè in costante aumento, ma per loro ci sono buone notizie: negli ultimi anni sono state realizzate scoperte illuminanti sulla fase di risoluzione dell’infiammazione, e in particolare sul ruolo cruciale delle proresolvine, che offrono opzioni diinnovative. Una delle più importanti ricerche in materia è quella condotta dal Prof. Charles Serhan della Harvard Medical School: sarà lui in persona a presentarne i risultati durante lo Europeanon Inflammation Resolution, il più importante evento ...