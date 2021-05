Secondo uno studio, l’ordenina, una sostanza presente nell’orzo maltato con cui è fatta la birra, avrebbe benefici sull’umore (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo un anno di pandemia e restrizioni come quello appena trascorso, chi non ha voglia di una giornata o un aperitivo all’aria aperta sorseggiando una buona birra? Se c’è qualcosa che la pandemia ha aiutato a riscoprire è il piacere per le piccole cose. Con l’estate alle porte, persino godersi una giornata di sole, magari gustando una birra fresca, può trasformarsi in un momento di pura felicità. La conferma arriva dalla scienza: Secondo uno studio condotto dall’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga e pubblicato su Scientific Reports, l’ordenina, una sostanza presente nell’orzo maltato, avrebbe benefici sull’umore. In altre parole, bere birra ... Leggi su iodonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Dopo un anno di pandemia e restrizioni come quello appena trascorso, chi non ha voglia di una giornata o un aperitivo all’aria aperta sorseggiando una buona? Se c’è qualcosa che la pandemia ha aiutato a riscoprire è il piacere per le piccole cose. Con l’estate alle porte, persino godersi una giornata di sole, magari gustando unafresca, può trasformarsi in un momento di pura felicità. La conferma arriva dalla scienza:unocondotto dall’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga e pubblicato su Scientific Reports,, una. In altre parole, bere...

Advertising

marcodimaio : Senza rispetto, ogni argomentazione perde valore. Il bodyshaming è una pratica purtroppo sempre più diffusa in rete… - RaiSport : Tra pochissimo #LaDS in diretta su @RaiDue. Per l'#Inter sarà necessario cedere uno dei big per chiudere il bilanci… - ZZiliani : Secondo #Caressa la #Juventus non può andar bene perchè non ha uno zoccolo duro di italiani a guidarla. Come l’… - maaxxx95 : Secondo me ci sono tanti conduttori giovani di programmi musicali o radiofonici che han fatto gavetta e che meritav… - losqualosaltato : @MarcoZH11 Cioè, Marotta ha detto che si incontrano in settimana ma secondo il giornalistoide no. 'io conosco Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo uno L' Audiobook sta superando l'ebook Lo ha fatto a fine trasmissione, in uno spazio dedicato alle cose curiose e un po' sorprendenti che ... Per secondo, è venuto Il lupo della steppa di Herman Hesse in audiocassetta (non mi ricordo più il ...

Palafitte di Fiavé, nasce il Parco Archeo - Natura ... sul quale si aprirà il sipario nel mese di giugno per integrare il museo in uno dei più importanti ... secondo un approccio territoriale partecipato e condiviso con gli abitanti e gli enti pubblici e ...

Incidenti in serie, secondo uno studio 7 italiani su 10 ammettono di infrangere il Codice della Strada IVG.it Retail di lusso: nuovo store Stimm nell’ex caveau della Banca d’Italia A Belluno l’ultimo dei sei negozi del brand della famiglia Casagrande; nella strategia di espansione immobiliare nelle regioni del Nordest anche due manager Luxottica ...

Vaccino AstraZeneca: news Italia tra seconda dose, open day e bugiardino Successo nel Lazio per il vaccino nel weekend per over 40. La scheda del vaccino: effetti indesiderati, sintomi ...

Lo ha fatto a fine trasmissione, inspazio dedicato alle cose curiose e un po' sorprendenti che ... Per, è venuto Il lupo della steppa di Herman Hesse in audiocassetta (non mi ricordo più il ...... sul quale si aprirà il sipario nel mese di giugno per integrare il museo indei più importanti ...un approccio territoriale partecipato e condiviso con gli abitanti e gli enti pubblici e ...A Belluno l’ultimo dei sei negozi del brand della famiglia Casagrande; nella strategia di espansione immobiliare nelle regioni del Nordest anche due manager Luxottica ...Successo nel Lazio per il vaccino nel weekend per over 40. La scheda del vaccino: effetti indesiderati, sintomi ...