Salvini prosciolto: contro Carola Rackete non fu istigazione a delinquere (Di lunedì 17 maggio 2021) Al tempo il leader della Lega mostrò l'atto d'accusa in una diretta su Facebook dicendo di sorridere e di essere pronto a controdenunciare la capitana della Sea ... Leggi su today (Di lunedì 17 maggio 2021) Al tempo il leader della Lega mostrò l'atto d'accusa in una diretta su Facebook dicendo di sorridere e di essere pronto adenunciare la capitana della Sea ...

Advertising

LegaSalvini : ++ #GREGORETTI, #SALVINI PROSCIOLTO ++ Giulia #Bongiorno: 'La sentenza ha una formula molto chiara: il fatto non s… - LegaSalvini : ?? ULTIM'ORA #SALVINI PROSCIOLTO A CATANIA: IL FATTO NON SUSSISTE. - LegaSalvini : Luca #Coletto: “Matteo Salvini è stato eletto democraticamente dal popolo e, nel rispetto delle norme, ha mantenuto… - kito_mhm : Salvini prosciolto: contro Carola Rackete non fu istigazione a delinquere - moisescresp71 : Salvini prosciolto: contro Carola Rackete non fu istigazione a delinquere -