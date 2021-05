Sai quali errori non bisogna mai commettere dopo lo shampoo? Molti li fanno tutti (Di lunedì 17 maggio 2021) Come si commettono i più comuni errori con i capelli bagnati? La risposta è semplice: trattandoli come se fossero asciutti: ecco tutte le abitudini da cambiare subito! Con l’arrivo della bella stagione passeremo più tempo con i capelli bagnati, dal momento che tutte preferiamo farli asciugare al sole e all’aria invece che utilizzare il phon. Per questo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 17 maggio 2021) Come si commettono i più comunicon i capelli bagnati? La risposta è semplice: trattandoli come se fossero asciutti: ecco tutte le abitudini da cambiare subito! Con l’arrivo della bella stagione passeremo più tempo con i capelli bagnati, dal momento che tutte preferiamo farli asciugare al sole e all’aria invece che utilizzare il phon. Per questo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

diego_tvl : @FedericaMarcia3 Quali tifosi ? Quelli che offendono tutto e tutti ? Ma quelli non sono tifosi... Sai come si 'sfog… - BFONASF : @anghxazza ma lo sai che pure io? poi mi ricordo che ci sto anch’io a mille e mi chiedo quali problemi mi affliggon… - MatteoBandit2 : @ferrix88 @Cambiacasacca @istsupsan Se non sai chi sia Raoult informati, l'ignoranza non è qualcosa di cui vantarsi… - DanielaPF75 : RT @nicolatosti1: @Fabopolis @MarastiMattia @PasqAmitr @giorgiogilestro Vedo qui che il senso del ridicolo non è certo una tua dote. Magari… - Desiderya_ : @_wankycriss Sai dire altro oltre al 'vai a piangere da'? Stai tranquilla che piango per cose ben più serie per le… -