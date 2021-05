Advertising

siamo_la_Roma : ??? 'Il prossimo post sarà in campo' ?? #Zaniolo pubblica una foto in palestra ?? @Gonzalo14villar non si fa sfuggire… - sportli26181512 : #Roma, #Zaniolo scalpita e Villar lo prende in giro. Pronto a volare da Fink: Il talento giallorosso vede la luce i… - ilRomanistaweb : ???? FOTO - #Zaniolo prosegue nel recupero: 'Senza tregua, con il fuoco dentro' Il talento classe '99 continua a lav… - summa57 : RT @romanewseu: #Zaniolo, rientro più vicino: al lavoro anche nel giorno libero (FOTO) - teladoiotokyo : Zaniolo: Si continua, con il fuoco dentro!: Mentre l?AS Roma nel prossimo turno di campionato contro lo Spezia...… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Zaniolo

- Nicolòscalpita , non vede l'ora di tornare a disposizione dellae mettersi alle spalle una stagione di stop. Il talento giallorosso anche oggi ha lavorato a Trigoria per ultimare ...Nicolònon ha alcuna intenzione di fermarsi. Il centrocampista dellanon vede l'ora di tornare in campo dopo il lungo stop per l'infortunio al legamento crociato e, nonostante i due giorni ...Nicolò Zaniolo non ha alcuna intenzione di fermarsi. Il centrocampista della Roma non vede l'ora di tornare in campo dopo il lungo stop per l'infortunio al legamento crociato e, nonostante i due giorn ...ROMA ZANIOLO RIENTRO – Nicolò Zaniolo inizia a vedere la luce in fondo ad un lunghissimo tunnel che l’ha visto rompersi due crociati nel giro di un anno. Il giallorosso scalpita e si allena al massimo ...