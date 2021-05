Roma, anziano scomparso: l’appello per ritrovarlo (Di lunedì 17 maggio 2021) Da questa mattina, intorno alle 9, non si hanno più notizie di Valerio Pontani, un anziano signore avvistato per l’ultima volta a Roma, a Piazzale della Radio. Sui social si rincorrono gli appelli per rintracciarlo il prima possibile. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava un pigiama celeste, un cappello e ha un bastone per aiutarsi a camminare. “Se l’avete visto o lo vedete – si legge sui social – chiedo la cortesia di avvisare tempestivamente il figlio Onorio al numero 340/3964657?. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Da questa mattina, intorno alle 9, non si hanno più notizie di Valerio Pontani, unsignore avvistato per l’ultima volta a, a Piazzale della Radio. Sui social si rincorrono gli appelli per rintracciarlo il prima possibile. L’uomo, al momento della scomparsa, indossava un pigiama celeste, un cappello e ha un bastone per aiutarsi a camminare. “Se l’avete visto o lo vedete – si legge sui social – chiedo la cortesia di avvisare tempestivamente il figlio Onorio al numero 340/3964657?. su Il Corriere della Città.

