Roberto Angelini di Propaganda Live fa dietrofront: “Sono un cog**ne che assume in nero, mi scuso con tutti. Assumerò la rider” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Mi scuso con tutti, metterò la rider in regola”. Roberto Angelini, il front man della band di Propaganda Live, torna sui suoi passi. Dopo aver pubblicato un post sul suo profilo Facebook dove aveva definito “pazza incattivita dalla vita” una ragazza che lavora in nero per il suo ristorante giapponese a Roma che lo aveva denunciato, raggiunto da il quotidiano Domani, Angelini ha capitolato sostenendo che la assumerà. Durante il lockdown di marzo 2021 dopo aver finito il turno oltre l’orario del coprifuoco, la ragazza era stata fermata al ritorno a casa dalla Guardia di Finanza e aveva dovuto dichiarare di lavorare nel locale di Angelini. Solo che quel lavoro era in nero, tra l’altro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) “Micon, metterò lain regola”., il front man della band di, torna sui suoi passi. Dopo aver pubblicato un post sul suo profilo Facebook dove aveva definito “pazza incattivita dalla vita” una ragazza che lavora inper il suo ristorante giapponese a Roma che lo aveva denunciato, raggiunto da il quotidiano Domani,ha capitolato sostenendo che larà. Durante il lockdown di marzo 2021 dopo aver finito il turno oltre l’orario del coprifuoco, la ragazza era stata fermata al ritorno a casa dalla Guardia di Finanza e aveva dovuto dichiarare di lavorare nel locale di. Solo che quel lavoro era in, tra l’altro ...

