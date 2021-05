Riaperture, via libera ai matrimoni a giugno: c’è la data. Ricevimenti anche al chiuso (Di lunedì 17 maggio 2021) Riparte il settore wedding, uno tra i più colpiti dalla crisi innescata dal Covid. A partire dal 15 giugno sarà possibile festeggiare di nuovo matrimoni e organizzare le feste, sia in luoghi all’aperto che in luoghi al chiuso. E’ quanto emerge dalla cabina di regia sulle nuove misure che verrano introdotte nel decreto legge. Leggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 maggio 2021) Riparte il settore wedding, uno tra i più colpiti dalla crisi innescata dal Covid. A partire dal 15sarà possibile festeggiare di nuovoe organizzare le feste, sia in luoghi all’aperto che in luoghi al. E’ quanto emerge dalla cabina di regia sulle nuove misure che verrano introdotte nel decreto legge. Leggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

