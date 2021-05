Riace, il pm ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione per Mimmo Lucano (Di lunedì 17 maggio 2021) Sette anni e undici mesi di reclusione: è questa la richiesta di condanna avanzata dal pm di Locri Michele Permunian a carico dell’ex sindaco di Riace. Domenico “Mimmo” Lucano è accusato nel processo “Xenia” di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della Locride. La struttura era diventata famosa in tutto il mondo proprio per le politiche sui migranti portate avanti. Per la compagna di Lucano, Lemlem Tesfahun, il pm ha chiesto 4 anni e 4 mesi. L’accusa ha poi chiesto tre assoluzioni e per gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Settee undicidi: è questa la richiesta di condanna avanzata dal pm di Locri Michele Permunian a carico dell’ex sindaco di. Domenico “è accusato nel processo “Xenia” di associazione a delinquere, abuso d’ufficio, truffa, concussione, peculato, turbativa d’asta, falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per presunti illeciti nella gestione del sistema di accoglienza dei migranti nel centro della Locride. La struttura era diventata famosa in tutto il mondo proprio per le politiche sui migranti portate avanti. Per la compagna di, Lemlem Tesfahun, il pm hae 4. L’accusa ha poitre assoluzioni e per gli ...

FPuggini : RT @Virus1979C: ULTIM'ORA Riace, il pm ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione per Mimmo Lucano. - tranellio : RT @Virus1979C: ULTIM'ORA Riace, il pm ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione per Mimmo Lucano. - Pura_Vida69 : RT @Virus1979C: ULTIM'ORA Riace, il pm ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione per Mimmo Lucano. - magdulka64 : RT @Virus1979C: ULTIM'ORA Riace, il pm ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione per Mimmo Lucano. - cocchi2a : RT @Virus1979C: ULTIM'ORA Riace, il pm ha chiesto 7 anni e 11 mesi di reclusione per Mimmo Lucano. -