Rai | Venerato | “De Laurentiis ha avuto un colloquio di diverse ore con Galtier”

Il giornalista della Rai ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso del programma "Radio Goal", e ha dato ulteriori aggiornamenti riguardo il prossimo allenatore del Napoli. "Se Allegri dovesse dire di sì all'offerta del Napoli, De Laurentiis ha già trovato il prossimo allenatore. Il Napoli sta prendendo tempo proprio per capire cosa farà Allegri che aspetta di capire la situazione in casa Real Madrid in primis e le varie situazioni in casa Juve, Inter e PSG. Però, un intermediario di Allegri è atteso in settimana a Madrid. Se Allegri optasse per altre strade, De Laurentiis sceglierà con calma il nuovo allenatore. L'idea di De Laurentiis è quella di avere un faccia a faccia con i vari profili in lista. Spalletti resta il nome più caldo visto che De Laurentiis ha avuto un colloquio di diverse ore con Galtier"

