Advertising

Agenzia_Ansa : Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. Con questo trend di contagi, dal 7 giugn… - vittoriomurra : Io credo che se lo stato di forma psicofisico sia questo, é giusto che la finale sia tra Cittadella e Venezia. #VenLec #VeneziaLecce - sportli26181512 : Questo Venezia è proprio Forte: 1-0 al Lecce. Ma per la finale è tutto aperto: Questo Venezia è proprio Forte: 1-0… - SerieBNewsCom : ?? Gol annullato al #Venezia per questo fallo di mano di #Modolo - il12esimoleone : RT @marcocianca00: Maleh illumina, Forte punisce. Che bello questo Venezia #VeneziaLecce -

Ultime Notizie dalla rete : Questo Venezia

Il Gazzettino

Dal 1 giugno FriuliGiulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, contrend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno in zona bianca ) [5] => Array ( [...Dal 1 giugno FriuliGiulia, Molise e Sardegna saranno zona bianca. E, contrend di contagi, dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria entreranno in zona bianca ) [2] => Array ( [...Una rete in avvio di ripresa vale il successo dei lagunari: per la finale la squadra di Corini deve vincere al ritorno ...Il tecnico dell'Empoli ha detto la sua su molti argomenti e calciatori che gravitano intorno al mondo viola: Maleh, Zurkowski, ...