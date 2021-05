Nuove riaperture: quando cambia il coprifuoco, tutte le novità (Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime notizie sulla Nuove riaperture in vista e quando cambia il coprifuoco, tutte le novità dal governo. Indiscrezioni del governo alla stampa hanno anticipato le comunicazioni ufficiali sulle Nuove riaperture e sul coprifuoco promesse a inizio maggio. Oggi, si è riunita la cabina di regia del Governo con i ministri direttamente coinvolti della gestione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 17 maggio 2021) Le ultime notizie sullain vista eilledal governo. Indiscrezioni del governo alla stampa hanno anticipato le comunicazioni ufficiali sullee sulpromesse a inizio maggio. Oggi, si è riunita la cabina di regia del Governo con i ministri direttamente coinvolti della gestione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LegaSalvini : #SALVINI: 'DATI IN MIGLIORAMENTO, CI ASPETTIAMO NUOVE RIAPERTURE' - matteosalvinimi : Vi aggiorno dopo la riunione con i ministri e i sottosegretari della Lega, tre priorità: 1) nuove riaperture e stop… - itinagli : Tutti i partiti sono favorevoli alle riaperture, ma va fatto monitorando i dati per tutelare la salute ed evitare n… - Yujumuzh : RT @valy_s: #COVID19 #Speranza e #Letta si dicono pienamente SODDIFATTI per le nuove “riaperture” (ed il MANTENIMENTO DEL #COPRIFUOCO fino… - casertafocus : LE NUOVE MISURE DEL GOVERNO – Da domani coprifuoco alle 23, dal primo giugno ristoranti e bar anche al chiuso TUTTO… -