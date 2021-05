Napoli in Champions League: tutte le combinazioni con Milan e Juventus (Di lunedì 17 maggio 2021) Napoli padrone della qualificazione Champions League, ci sono diverse combinazioni per gli azzurri ma la squadra di Gattuso deve vincere col Verona per stare tranquilla. Se il Napoli vince domenica con il Verona è sicuro di qualificarsi alla prossima Uefa Champions League per la stagione 2021/22. Gli azzurri stanno giocando l’accesso alla competizione europea con Milan e Juventus, mentre Inter e Atalanta sono già sicure disputarla. La 38^ giornata di Serie A emetterà questo verdetto e dunque gli ultimi 90? saranno decisivi per le speranze dei tre club. Corsa Champions League: Milan, Juventus e Napoli per due posti Il pareggio del Milan ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 maggio 2021)padrone della qualificazione, ci sono diverseper gli azzurri ma la squadra di Gattuso deve vincere col Verona per stare tranquilla. Se ilvince domenica con il Verona è sicuro di qualificarsi alla prossima Uefaper la stagione 2021/22. Gli azzurri stanno giocando l’accesso alla competizione europea con, mentre Inter e Atalanta sono già sicure disputarla. La 38^ giornata di Serie A emetterà questo verdetto e dunque gli ultimi 90? saranno decisivi per le speranze dei tre club. Corsaper due posti Il pareggio del...

Advertising

ZZiliani : Ora che il verme ha fatto il buco nella mela del #Milan (ma poteva accadere al #Napoli, non cambia nulla), procuran… - ZZiliani : La verità come sempre la sentiamo raccontare fuori dal Belpaese. Come in Inghilterra dove mostrano il rigore di… - goal : ?? Juventus fixtures: ?? | Atalanta (Coppa Italia final) A | Bologna ??? AC Milan fixtures: H | Cagliari A | Atalant… - giuseli : Napoli Champions vicina, Benevento salvezza più lontana - PianetaMilan : .@acmilan , @sscnapoli e @juventusfc: tre per due posti @ChampionsLeague. Cosa può succedere - #Calcio @SerieA… -