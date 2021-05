(Di lunedì 17 maggio 2021) Il piano per la produzione vaccini va avanti, non dipende da questo evento. Il, secondo quanto spiegano fonti del ministero dello Sviluppo economico attende ledelladelladei, arrivata l’11 maggio scorso su un decreto interministeriale del 25 gennaio 2021.che ha stoppato parte del finanziamento previsto per lo sviluppo del vaccino ‘italiano’ dell’azienda. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

italiaserait : Mise, su Reithera si attendono motivazioni decisione Corte Conti - gjscco : RT @neuroniliberi: 'la Corte dei Conti boccia il vaccino italiano Reithera' 1 perchè si boccia la ricerca italiana? 2 Pare che la cosa abb… - neuroniliberi : 'la Corte dei Conti boccia il vaccino italiano Reithera' 1 perchè si boccia la ricerca italiana? 2 Pare che la cos… - Catoneemailit1 : RT @StefanoCetica: ??Ma è normale che la @CorteContiPress blocchi la sperimentazione del vaccino ???? italiano #Reithera (che funziona, vedi @… - WH_Beveridge : RT @StefanoCetica: ??Ma è normale che la @CorteContiPress blocchi la sperimentazione del vaccino ???? italiano #Reithera (che funziona, vedi @… -

Ultime Notizie dalla rete : Mise Reithera

Rai News

... possiamo dire addio al vaccino, e le motivazioni sono molteplici. I perché dello stop Il ...del vaccino italiano che ha bloccato gli 81 milioni promessi nell'accordo del 17 febbraio tra, ...Il piano per la produzione vaccini va avanti, non dipende da questo evento. Il, secondo quanto spiegano fonti del ministero dello Sviluppo economico attende le motivazioni ...dell'azienda. ...Il vaccino italiano ReiThera viene bloccato sul nascere: le motivazioni restano, per il momento, un mistero. "I dettagli sono oscuri anche a me...", afferma il coordinatore della sperimentazione, Paol ...Il piano per la produzione vaccini va avanti, non dipende da questo evento. Il Mise, secondo quanto spiegano fonti del ministero dello Sviluppo economico attende le motivazioni della decisione della C ...