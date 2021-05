Masters Of The Universe: Revelation le prime foto (Di lunedì 17 maggio 2021) Netflix ha condiviso alcune prime foto della prossima serie Masters Of The Universe: Revelation di Kevin Smith. Quando uscirà Masters Of The Universe: Revelation? La prima parte della serie animata in CG, che offre una nuova interpretazione dell’universo di He-Man, arriverà sulla piattaforma di streaming il 23 luglio. Produzione Prodotto esecutivo da Smith – che funge anche da showrunner della serie – e prodotto da Mattel Television, il film animato riprenderà da dove si era interrotta la serie animata originale di He-Man degli anni ’80. He-Man And è andato in onda tra il 1983 e l’85 e ha introdotto He-Man e Skeletor dalla popolare linea di giocattoli della Mattel. Sinossi “A seguito di una battaglia cataclismatica tra He-Man e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 17 maggio 2021) Netflix ha condiviso alcunedella prossima serieOf Thedi Kevin Smith. Quando usciràOf The? La prima parte della serie animata in CG, che offre una nuova interpretazione dell’universo di He-Man, arriverà sulla piattaforma di streaming il 23 luglio. Produzione Prodotto esecutivo da Smith – che funge anche da showrunner della serie – e prodotto da Mattel Television, il film animato riprenderà da dove si era interrotta la serie animata originale di He-Man degli anni ’80. He-Man And è andato in onda tra il 1983 e l’85 e ha introdotto He-Man e Skeletor dalla popolare linea di giocattoli della Mattel. Sinossi “A seguito di una battaglia cataclismatica tra He-Man e ...

Ultime Notizie dalla rete : Masters The Arte, musica, realtà e fantasia nelle storie di Biografilm 2021 Torna per il secondo anno consecutivo la sezione Meet the Masters , che ci porta a conoscere il lavoro e il talento di due notevolissime documentariste europee: Helena Te?tíková e Heddy Honigmann . ...

Biografilm 2021, le prime anticipazioni Biografilm 2021, le prime anticipazioni . I film delle sezioni Biografilm Art&Music, Meet the Masters e Larger than Fiction del festival online su MYmovies e dal vivo a Bologna dal 4 giugno. SCOPRI COME GUARDARE I ...

Le prime immagini di Masters of the Universe: Revelation per Netflix Comicus EA SPORTS e PGA OF AMERICA annunciano una collaborazione Con l’inizio del PGA Championship questa settimana all’Ocean Course del Kiawah Island Golf Resort, Electronic Arts e la PGA of America hanno condiviso oggi i ...

Biografilm: Arte, musica, realtà e fantasia nelle storie dell’edizione 2021 Biografilm: Arte, musica, realtà e fantasia nelle storie dell'edizione 2021. Dal 4 al 14 giugno a Bologna e online.

