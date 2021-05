Martina Socrate incontrerà virtualmente il pubblico in occasione dell’uscita del suo primo romanzo

(Di lunedì 17 maggio 2021) Abbiamo avuto il piacere di intervistarla qualche settimana fa e finalmente possiamo svelarvi una grandissima novità che la riguarda: indel suo“Andava tutto troppo bene“,il suoin un evento online esclusivo. All’apparenza la vita di “Marti” è perfetta e invidiabile, tra un migliore amico vulcanico e affettuoso, una famiglia che la sostiene, un bell’appartamentino nel centro di Milano e una determinazione tale che le farebbe raggiungere anche la Luna… in realtà basta poco perché il cocktail di positività si rovesci e il bicchiere mezzo pieno si trasformi in un bicchiere mezzo vuoto. Una protagonista irresistibile, una commedia esilarante per chi ha amato I love shopping e ...

