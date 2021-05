Loki | la nuova clip Introduce l' Agente Mobius di Owen Wilson

(Di lunedì 17 maggio 2021) Facciamo la conoscenza più approfondita dell', interpretato da, membro della Time Variant Authority che sarà al centro della serie, come anticipa la. Nel corso della cerimonia degli MTV Movie & TV Awards 2021, Marvel ha diffuso unadella serie Disney+incentrata sul personaggio di, l'della Time Variant Authority.debutterà su Disney+ mercoledì 9 giugno, seguendo le orme e, si spera, il successo di WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. I dettagli della sinossi dinon sono ancora stati svelati, ma è stato anticipato ...

In occasione degli MTV Movie & Tv Awards 2021 , i Marvel Studios hanno svelato unaclip di, la serie Disney+ che porterà sul piccolo schermo le avventure del Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston dopo gli eventi di Avengers: Endgame . LA TROVATE IN CALCE ALLA ...La rivista Entertainment Weekly ha diffuso in rete unafoto da, la serie Marvel Studios attesa su Disney+ a partire dal prossimo 9 giugno . L'immagine in questione mostra Tom Hiddleston , ovviamente nei panni di, mentre è preso ...Disney+ ha diffuso la prima clip dalla season premeire di Loki, l'attesa nuova serie originale Marvel Studios in esclusiva su Disney+ ...Anche se dura poco più di un minuto la nuova clip di Loki include diversi dettagli degni di nota su dove potrebbe andare a parare la serie. Mobius afferma che Loki è appena arrivato da un luogo in cui ...