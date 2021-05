LIVE – Venezia-Lecce, semifinale playoff Serie B 2020/2021 (DIRETTA) (Di lunedì 17 maggio 2021) La DIRETTA LIVE di Venezia-Lecce, match valevole per la semifinale di andata dei playoff del campionato di Serie B 2020/2021. Tutto pronto per l’inizio dei playoff del torneo cadetto, che decreteranno la terza squadra promossa in Serie A insieme ad Empoli e Salernitana. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di lunedì 17 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Lecce ore 20:45 SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 maggio 2021) Ladi, match valevole per ladi andata deidel campionato di. Tutto pronto per l’inizio deidel torneo cadetto, che decreteranno la terza squadra promossa inA insieme ad Empoli e Salernitana. Calcio d’inizio alle ore 20:45 di lunedì 17 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. IL TABELLONE COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LAore 20:45 SportFace.

