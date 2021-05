LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Detti, Cusinato e 4×100 a caccia delle medaglie. C’è Martinenghi in semifinale contro Peaty (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.44: C’è Silvia Di Pietro, non brillantissima questa mattina, nella semifinale dei 50 stile libero donne 17.42: A seguire la finale dei 400 stile libero uomini con due azzurri al via: Gabriele Detti che insegue il titolo continentale e Marco De Tullio, reduce da una batteria a corrente alternata 17.39: Si inizia con la finale dei 400 misti donne con due azzurre al via: Ilaria Cusinato che questa mattina ha fatto segnare il quarto tempo e Sara Franceschi, entrata con l’ottavo tempo ma apparsa lontana dalla condizione palesata a Riccione 17.36: Grande pomeriggio di finali e semifinali, quello odierno, con tante star azzurre in acqua 17.33: Buon pomeriggio e bentornati alla DIRETTA LIVE della sessione di finali della prima ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.44: C’è Silvia Di Pietro, non brillantissima questa mattina, nelladei 50 stile libero donne 17.42: A seguire la finale dei 400 stile libero uomini con due azzurri al via: Gabrieleche insegue il titolo continentale e Marco De Tullio, reduce da una batteria a corrente alternata 17.39: Si inizia con la finale dei 400 misti donne con due azzurre al via: Ilariache questa mattina ha fatto segnare il quarto tempo e Sara Franceschi, entrata con l’ottavo tempo ma apparsa lontana dalla condizione palesata a Riccione 17.36: Grande pomeriggio di finali e semifinali, quello odierno, con tante star azzurre in acqua 17.33: Buon pomeriggio e bentornati alladella sessione di finali della prima ...

