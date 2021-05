L’idea Di Una Startup Americana Per Prevenire Il Ribaltamento Dei Camion

Leggi su cityroma

(Di lunedì 17 maggio 2021) Axicle ha sviluppato un dispositivo che sgancia il rimorchio dalla motrice prima che questo si ribalti e provochi un incidente Il dispositivo antiè utile per icon rimorchio Credit: AxicleI grandicon rimorchio sono fondamentali per il trasporto merci su gomma e vengono impiegati in tutto il mondo. Tuttavia questo tipo di mezzi può rappresentare un concreto pericolo sia per gli autisti sia per gli altri utenti della strada. I grandi e pesanti rimorchi, in caso di forti raffiche di vento, possono ribaltarsi coinvolgendo lo stesso. Ma oltre alle cause naturali, ilpuò essere provocato anche da errati e imprudenti comportamenti alla guida, oltre che dagli altri automobilisti. Il tutto si ...