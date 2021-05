L'accordo tra Serie A e Google contro le app pirata del calcio (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Nell'ambito della battaglia contro la pirateria audiovisiva la Lega Serie A si allea con Google. A seguito delle segnalazioni, informa una nota, Google ha rimosso dal Play Store le app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà della Lega Serie A. Inoltre, un nuovo accordo tra le due parti garantirà a Lega Serie A una maggior tutela dei propri prodotti sulle piattaforme di Google, grazie all'impiego di strumenti innovativi utilizzati per monitorare future violazioni del copyright. Proseguono inoltre le diffide della Lega Serie A agli hosting provider. Dopo aver ottenuto la disabilitazione dell'hosting sui cloud Worldstream e OVH, il principale intermediario internet sfruttato dalla pirateria online è ora Cloudflare, ... Leggi su agi (Di lunedì 17 maggio 2021) AGI - Nell'ambito della battagliala pirateria audiovisiva la LegaA si allea con. A seguito delle segnalazioni, informa una nota,ha rimosso dal Play Store le app che riproducevano illecitamente contenuti di proprietà della LegaA. Inoltre, un nuovotra le due parti garantirà a LegaA una maggior tutela dei propri prodotti sulle piattaforme di, grazie all'impiego di strumenti innovativi utilizzati per monitorare future violazioni del copyright. Proseguono inoltre le diffide della LegaA agli hosting provider. Dopo aver ottenuto la disabilitazione dell'hosting sui cloud Worldstream e OVH, il principale intermediario internet sfruttato dalla pirateria online è ora Cloudflare, ...

