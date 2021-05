La finale con la Juve in un mondo capovolto (Di lunedì 17 maggio 2021) Verrebbe quasi da dire: hai conquistato un posto in Champions League per la terza stagione di fila e domenica ti giocherai la possibilità di chiudere il campionato al secondo posto e stabilire un nuovo record nella storia del club, cosa vuoi di più dalla vita? Finire il lavoro. Mercoledì sera a Reggio Emilia, nella finale di Coppa Italia. Che non significherebbe semplicemente battere la Juventus, ma certificare che i nerazzurri hanno capovolto il mondo.Guardate lo scenario davanti ai vostri occhi: l’Atalanta che giocherà ancora nell’Europa delle grandi, la Vecchia Signora che rischia di retrocedere in Europa League. Nessuno ha dimenticato l’uscita infelice del presidente Andrea Agnelli, l’anno scorso, quando si dichiarò perplesso per il fatto che Bergamo andò dritta in Champions, pur senza avere una storia in proposito, ... Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 17 maggio 2021) Verrebbe quasi da dire: hai conquistato un posto in Champions League per la terza stagione di fila e domenica ti giocherai la possibilità di chiudere il campionato al secondo posto e stabilire un nuovo record nella storia del club, cosa vuoi di più dalla vita? Finire il lavoro. Mercoledì sera a Reggio Emilia, nelladi Coppa Italia. Che non significherebbe semplicemente battere lantus, ma certificare che i nerazzurri hannoil.Guardate lo scenario davanti ai vostri occhi: l’Atalanta che giocherà ancora nell’Europa delle grandi, la Vecchia Signora che rischia di retrocedere in Europa League. Nessuno ha dimenticato l’uscita infelice del presidente Andrea Agnelli, l’anno scorso, quando si dichiarò perplesso per il fatto che Bergamo andò dritta in Champions, pur senza avere una storia in proposito, ...

