Inter, è tempo di rinnovi: ripresi i discorsi per Lautaro Martinez. I dettagli (Di lunedì 17 maggio 2021) L’Inter riprende i discorsi per il rinnovo di Lautaro Martinez In attesa di alzare al cielo il diciannovesimo scudetto domenica, a San Siro al termine del match contro l’Udinese, in casa Inter si torna a pensare al futuro e, in particolare, a blindare calciatori ritenuti fondamentali per il progetto. Tra questi c’è sicuramente Lautaro Martinez e in quest’ottica sono ripresi i discorsi per il rinnovo di contratto dopo averlo messo in pausa per concentrarsi sul campionato e dopo che, l’argentino ha cambiato agenti. “L’Inter ha aperto il dialogo su Lautaro Martinez anche con il nuovo agente, Alejandro Camano. Non si può andare oltre, per il momento. Ma il segnale va catalogato come ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) L’riprende iper il rinnovo diIn attesa di alzare al cielo il diciannovesimo scudetto domenica, a San Siro al termine del match contro l’Udinese, in casasi torna a pensare al futuro e, in particolare, a blindare calciatori ritenuti fondamentali per il progetto. Tra questi c’è sicuramentee in quest’ottica sonoper il rinnovo di contratto dopo averlo messo in pausa per concentrarsi sul campionato e dopo che, l’argentino ha cambiato agenti. “L’ha aperto il dialogo suanche con il nuovo agente, Alejandro Camano. Non si può andare oltre, per il momento. Ma il segnale va catalogato come ...

