Gravina | «Spero in una Serie A a 18 squadre a partire dal 2023 24»

(Di lunedì 17 maggio 2021) Il presidente della Figc, Gabriele, ha parlato in conferenza stampa dopo il consiglio federale di oggi. «C’è un’idea e un progetto al quale ho lavorato e che sottoporrò a tutte le componenti, se questo si verificherà, già adal/24 avremo unaA a 18. Mi interessa una riforma del sistema calcio italiano, molto più ampia dellaA. Anche se il campionato a 18sta diventando un tema comune anche per altre federazioni, così come i playoff e playout. Significa che siamo stati precursori dei tempi. Già da venerdì potrebbe essere il primo passo per discutere di questa riforma». L'articolo ilNapolista.

Advertising

napolista : In conferenza stampa: «C’è un’idea e un progetto al quale ho lavorato e che sottoporrò a tutte le componenti. Mi in… - ilnonnosimpson : RT @CalcioFinanza: Il presidente federale Gabriele Gravina: “Spero Serie A a 18 squadre già dal 2023-’24” - teladoiotokyo : Gravina: La Serie A a 18 squadre? Spero nella stagione 2023-24: Il tema della Serie A a 18 squadre è stato discusso… - LAROMA24 : Serie A, Gravina: 'Spero nel campionato a 18 squadre dal 2023/24' #AsRoma - 100x100Napoli : #Gravina torna sulla #SerieA a 18 squadre. -

Ultime Notizie dalla rete : Gravina Spero

Gabriele, oltre a parlare dell' annuncio del rinnovo di Mancini come ct dell'Italia , parla anche della Serie A. Il presidente della FIGC spera in un campionato a 18 già dal 2023/24. A seguire le sue ...: 'Investimento per il futuro che dovevamo ai tifosi' 'È un investimento della federazione ... 'che possa essere di buon auspicio: anche lì con la Samp fu una cosa quasi impossibile. ...Il c.t. azzurro prolunga il contratto: resterà alla guida della Nazionale altri 5 anni: «La speranza è che i frutti del lavoro arrivino presto» ...Gabriele Gravina, oltre a parlare dell’annuncio del rinnovo di Mancini come ct dell’Italia, parla anche della Serie A. Il presidente della FIGC spera in un campionato a 18 già dal 2023/24. A seguire ...