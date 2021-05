Enterprise - In piena pandemia apre 100 nuovi uffici

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 maggio 2021) C'è chi cerca, faticosamente, di uscire dalla crisi in cui lal'aveva sprofondata, come la Hertz (che ha accettato la proposta di Knighthead Capital Management, Certares Opportunities e Apollo Capital Management) e c'è chi, malgrado le difficoltà, ha continuato a investire, come ha fattoHoldings. La società di noleggio a breve termine, che controlla anche i marchi Alamo e National, e che dal 2013 è presente anche in Italia, grazie a un accordo pluriennale di partnership con Locauto, ha annunciato l'apertura di oltre 100 nuove filiali in 20 Paesi in Asia Pacifica, Europa, Medio Oriente e Africa e America Latina e Caraibi. E altre, secondo il piano, seguiranno nel corso del 2021. Tra le novità lo sbarco anche inpaesi come Aruba, Panama, St. Barts e St. Martin, e le aperture di ben 50 nuove ...