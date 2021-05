Egonu: “Ho amato una ragazza ma non sono lesbica” (Di lunedì 17 maggio 2021) “Io portabandiera? Sì, facciamo la rivoluzione”. Lo dice l’azzurra del volley Paola Egonu commentando, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ipotesi che venga scelta proprio lei come alfiere dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo in programma quest’estate. Per ora, il suo nome sarebbe nella short list del Coni. “Sarebbe fantastico, un onore pazzesco. Wow, poi potrei morire anche subito! Mi piacerebbe prendermi sulle spalle questa responsabilità, davvero: io, di colore, italiana e la bandiera. L’ignoranza e certe cose del passato hanno bisogno di un taglio netto. sono pronta. Facciamola, bum, questa rivoluzione!”, dice la giocatrice 22enne, che nell’intervista torna anche su quanto affermato alcuni anni fa circa il suo amore per una ragazza, precisando di non essere omosessuale. “Esatto, non lo sono. Ho ammesso di ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 maggio 2021) “Io portabandiera? Sì, facciamo la rivoluzione”. Lo dice l’azzurra del volley Paolacommentando, in un’intervista al Corriere della Sera, l’ipotesi che venga scelta proprio lei come alfiere dell’Italia per le Olimpiadi di Tokyo in programma quest’estate. Per ora, il suo nome sarebbe nella short list del Coni. “Sarebbe fantastico, un onore pazzesco. Wow, poi potrei morire anche subito! Mi piacerebbe prendermi sulle spalle questa responsabilità, davvero: io, di colore, italiana e la bandiera. L’ignoranza e certe cose del passato hanno bisogno di un taglio netto.pronta. Facciamola, bum, questa rivoluzione!”, dice la giocatrice 22enne, che nell’intervista torna anche su quanto affermato alcuni anni fa circa il suo amore per una, precisando di non essere omosessuale. “Esatto, non lo. Ho ammesso di ...

