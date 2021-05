E Cenerentola diventò un’assassina il lato oscuro delle favole

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 17 maggio 2021) C’era una volta un mondo né peggiore né migliore ma diverso da questo, dove l’esattoria dell’etica – o del moralismo – non imponeva dazio alle fantasie. Sicché i bambini, una generazione dopo l’altra, si svezzarono grazie alla crudeltàmatrigne e alla maliziastreghe, al cannibalismo degli orchi e alla voracità dei lupi. Fanciulli (così li chiamavano) che parimenti appresero la spietatezza dei giusti e l’involontaria vendetta dei grulli, o quell’astuzia che può far diventare tutti re e regine – finanche i reietti – persino attraverso l’inganno, lecito sempre se favorisce l’eroina o l’eroe contro i malvagi. C’erano una volta le fiabe. C’era una volta chi sapeva raccontarle suscitando alla centesima ripetizione le intense, medesime emozioni della prima narrazione, e c’era chi chiedeva di ascoltarle pretendendo per la centesima sera la stessa ...