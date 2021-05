Dl riaperture: coprifuoco alle 23 entro mercoledì, abolito dal 21 giugno (Di lunedì 17 maggio 2021) Patuanelli: il decreto in Gazzetta domani Il decreto legge verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani ed entrerà in vigore dalla mezzanotte. Lo rende noto il ministro dell'Agricoltura, Stefano ... Leggi su rainews (Di lunedì 17 maggio 2021) Patuanelli: il decreto in Gazzetta domani Il decreto legge verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale domani ed entrerà in vigore dalla mezzanotte. Lo rende noto il ministro dell'Agricoltura, Stefano ...

