Curriculum dello studente, Floridia: "Va rimodulato, no all'inserimento delle attività a pagamento"

"È opportuno fare chiarezza su un punto: il Curriculum dello studente non fa punteggio in alcun modo. Trovo ad ogni modo corretto che si vada verso una rimodulazione di questo strumento, a patto che in esso possano essere inserite esclusivamente le attività messe a disposizione dagli istituti scolastici, e liberamente fruibili da parte degli studenti".

