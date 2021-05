Criticità e buone prassi dei luoghi di privazione della libertà persa (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella giornata di martedì 18 maggio alle ore 11 presso la Sede della Caritas diocesana di Salerno si terrà la presentazione del Report 2020 sulle Criticità e buone prassi dei luoghi di privazione della libertà personale nella provincia di Salerno (carceri, misure alternative, tso) realizzato dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Samuele Ciambriello, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva. Dopo i saluti dell’Assessore alle Politiche sociali del comune di Salerno, Nino Savastano, relazionerà il Garante Campano Samuele Ciambriello, seguiranno gli interventi del Procuratore della Repubblica Giuseppe Borrelli, ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 17 maggio 2021) Nella giornata di martedì 18 maggio alle ore 11 presso la SedeCaritas diocesana di Salerno si terrà la presentazione del Report 2020 sulledeidipersonale nella provincia di Salerno (carceri, misure alternative, tso) realizzato dal Garante campano delle persone sottoposte a misure restrittivepersonale Samuele Ciambriello, in collaborazione con l’Osservatorio Regionale sulla vita detentiva. Dopo i saluti dell’Assessore alle Politiche sociali del comune di Salerno, Nino Savastano, relazionerà il Garante Campano Samuele Ciambriello, seguiranno gli interventi del ProcuratoreRepubblica Giuseppe Borrelli, ...

irpiniatimes1 : Report 2020 sulle criticità e buone prassi dei luoghi di privazione della libertà personale nella Provincia di Avel… - bassairpinia : AVELLINO. Presentazione del Report 2020 sulle criticità e buone prassi dei luoghi di privazione della libertà perso… - anteprima24 : ** ##Avellino, lunedì sarà presentato il report 2020 su criticità e buone prassi nelle #Carceri **… - GiuseppeDelll : RT @montaniantonio: @PiazzapulitaLA7 @GiannattasioLi Oltre alle criticità sarebbe onesto far vedere anche le cose buone fatte, come il risa… - marinellafly12 : RT @montaniantonio: @PiazzapulitaLA7 @GiannattasioLi Oltre alle criticità sarebbe onesto far vedere anche le cose buone fatte, come il risa… -